Vuelta: UAE Emirates-XRG siegt im Mannschaftszeitfahren

SID 27.08.2025 • 18:59 Uhr Auf der fünften Etappe fährt das Fahrerfeld erstmals in Spanien. Favorit Jonas Vingegaard gewinnt zwar nicht, übernimmt aber das Rote Trikot.

Das Spitzenteam UAE Emirates-XRG hat das Mannschaftszeitfahren auf der 5. Etappe der 80. Spanien-Rundfahrt gewonnen. Auf dem ersten Teilstück in Spanien setzten sich die acht UAE-Radprofis vor dem Rennstall Visma-Lease a Bike um Jonas Vingegaard durch. Der zweimalige Tour-de-France-Sieger übernahm trotz Platz zwei dennoch das Rote Trikot des Gesamtführenden von David Gaudu, der mit seinem Team Groupama-FDJ nur auf Rang neun kam.

Favorit Vingegaard, der die Vuelta noch nicht gewonnen hat, verlor aber Zeit auf die Konkurrenz von UAE Emirates XRG: Juan Ayuso und Joao Almeida liegen nach den 24,1 Kilometern rund um Figueres als erste Verfolger nur noch acht Sekunden hinter dem Dänen im Gesamtklassement. Das Podium auf dem flachen Kurs mit leichtem Anstieg im Finale komplettierte das Team Lidl-Trek.

Der deutsche Rennstall Red Bull-Bora-hansgrohe um Kapitän Jay Hindley kam auf Platz vier, erlebte beim ersten Vuelta-Mannschaftszeitfahren seit 2023 aber einen Schockmoment: Der Italiener Matteo Sobrero stürzte bei hoher Geschwindigkeit, konnte aber weiterfahren.

Außerdem wurde das Team Israel-Premier Tech von Demonstranten aufgehalten. Diese stürmten plötzlich auf die Strecke und sorgten dafür, dass die Radprofis stark abbremsen mussten.

