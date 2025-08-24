Vuelta: Vingegaard gewinnt erste Bergetappe

SID 24.08.2025 • 18:52 Uhr Auch ein Sturz am Fuße des Schlussanstiegs kann Jonas Vingegaard nicht stoppen.

Topfavorit Jonas Vingegaard hat beim ersten Härtetest der Vuelta die Muskeln spielen lassen und die Gesamtführung übernommen. Der dänische Superstar vom Team Visma-Lease a bike gewann am Sonntag die 159,5 km langen zweite Etappe zur Bergankunft im italienischen Limone Piemonte und löste den belgischen Topsprinter Jasper Philipsen an der Spitze der Gesamtwertung ab.

Am Ende des gut zehn Kilometer langen Schlussanstiegs mit über fünf Prozent Steigung zog Tom Pidcock bei kühlen und regnerischen Bedingungen zuerst an. Doch Vingegaard sowie der Italiener Giulio Ciccone gingen auf den letzten 100 Metern am Briten vorbei und machten den Tagessieg unter sich aus.

Für Vingegaard war es der erste Etappensieg seit Februar, der 28-Jährige hat im Klassement vier Sekunden Vorsprung auf Ciccone (Lidl-Trek). Dahinter folgt der Franzose David Gaudu (Groupama-FDJ), der am Sonntag Dritter wurde. Der bisherige Gesamtführende Philipsen handelte sich über elf Minuten Rückstand ein und fiel bis auf Platz 155 zurück.

„Ich bin super zufrieden mit meinem Gefühl und der Leistung des Teams, auch mit dem Roten Trikot“, sagt Vingegaard, der am Fuße des Schlussanstiegs zu Fall gekommen war. „Ich bin ziemlich hart gestürzt, aber anscheinend habe ich mich nicht allzu schlimm verletzt. Ich habe ein paar Prellungen.“

