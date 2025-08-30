Vuelta: Zweiter Tagessieg für Sprinter Philipsen

SID 30.08.2025 • 17:58 Uhr Der Belgier verweist einen Italiener und einen Briten in Saragossa auf die Plätze.

Rad-Star Jasper Philipsen hat die 8. Etappe der 80. Vuelta a España im Massensprint gewonnen. Der 27 Jahre alte Belgier vom Team Alpecin-Deceuninck setzte sich nach 163,5 Kilometern von Monzón nach Saragossa vor dem Italiener Elia Viviani (Lotto) und dem Briten Ethan Vernon (Israel-Premier Tech) durch und feierte seinen zweiten Tagessieg bei der diesjährigen Spanien-Rundfahrt.

„Wir haben gewonnen. Wir können uns nicht beklagen“, sagte Philipsen, 2023 Gewinner des Grünen Trikots bei der Tour de France: „Es ist eine harte Vuelta. Aber zwei Etappen zu gewinnen, tut gut.“

Das Rote Trikot des Gesamtführenden verteidigte der Norweger Torstein Traeen (Bahrain-Victorious) ohne Probleme. Traeen liegt im Gesamtklassement 2:33 Minuten vor dem zweimaligen Tour-Sieger und Topfavoriten Jonas Vingegaard (Visma - Lease a bike).