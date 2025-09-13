Auch Vuelta-Schlussetappe verkürzt

SID 13.09.2025 • 15:27 Uhr Die Entscheidung fiel nach zahlreichen Störungen in den vergangenen Tagen durch propalästinensische Proteste.

Auch die 21. und letzte Etappe bei der Spanien-Rundfahrt der Radprofis geht am Sonntag nicht wie ursprünglich geplant über die Bühne. Die Organisatoren der Vuelta verkürzten das abschließende Teilstück von Alapardo nach Madrid um die rund acht Kilometer lange Passage durch den neun Kilometer von der Hauptstadt entfernten Vorort Aravaca.

Zwar nannten die Macher des mehr als dreiwöchigen Events keine Gründe für ihre Entscheidung. Allerdings erfolgte die Streichung nach mehreren propalästinensischen Protesten gegen das Team Israel-Premier Tech auf den vorherigen Etappen offenkundig aufgrund von Sicherheitserwägungen.