Vuelta-Proteste: Team entfernt "Israel"-Schriftzug vom Trikot

SID 06.09.2025 • 14:40 Uhr Der Rennstall Israel-Premier Tech entfernt den Schriftzug „Israel”. Diese Maßnahme sei „zur Sicherheit unserer Fahrer und des gesamten Feldes angesichts der gefährlichen Natur mancher Proteste“ getroffen worden.

Nach fortgesetzten Anfeindungen und wiederholten pro-palästinensischen Übergriffen bei der Vuelta bestreiten die Radprofis des Teams Israel-Premier Tech den Rest der Spanien-Rundfahrt mit veränderten Trikots. Der Schriftzug „Israel“ wurde vom Renndress entfernt, wie es schon zuvor bei den Teamfahrzeugen und den sonstigen Team-Outfits gehandhabt wurde.

Diese Maßnahme sei „zur Sicherheit unserer Fahrer und des gesamten Feldes angesichts der gefährlichen Natur mancher Proteste“ getroffen worden, teilte das Team am Samstag mit. Der Team-Name Israel-Premier Tech werde allerdings nicht geändert.