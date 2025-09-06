Vuelta: Soler triumphiert – Vingegaard weiter in Rot

SID 06.09.2025 • 18:18 Uhr Der Spanier gewinnt die Bergetappe vor Jonas Vingegaard, der weiter das Rote Trikot behält.

Marc Soler hat die 14. Etappe der Spanien-Rundfahrt gewonnen. Der Katalane vom UAE Team Emirates-XRG setzte sich am Samstag auf der Bergetappe über 135,9 Kilometer von Avilés zum Alto de La Farrapona auf 1711 m Höhe als Solist durch.

Auf den Plätzen zwei und drei folgten Top-Favorit Jonas Vingegaard (Dänemark/Visma-Lease a Bike) und João Almeida (Portugal/UAE Team Emirates-XRG), die zeitgleich mit einem Rückstand von 39 Sekunden ins Ziel kamen.

Der Vuelta-Gesamtführende Vingegaard verteidigte damit sein Rotes Trikot mit 48 Sekunden Vorsprung auf Almeida. Der zweitplatzierte Almeida hatte am Freitag die Bergankunft am berüchtigten Angliru gewonnen, den Rückstand auf Vingegaard aber nur um vier Bonussekunden verkürzt.

Am Sonntag dürfte sich im Kampf um das Rote Trikot des Spitzenreiters nicht viel tun. Auf 167,8 km zwischen A Veiga und Monforte de Lemos in Galicien geht es durch hügeliges Terrain mit zwei frühen Bergwertungen, Angriffe der Favoriten sind nicht zu erwarten. Die Vuelta endet am 14. September traditionell in Madrid.

