Vuelta startet mit Formel-1-Flair

SID 25.10.2025 • 18:57 Uhr Zum Auftakt der Spanien-Rundfahrt steht ein Zeitfahren durch Monaco an. Das Fürstentum sorgt damit für ein Novum.

Die Spanien-Rundfahrt 2026 wird mit einem Hauch von Motorsport eröffnet. Wie die Veranstalter bekannt gaben, startet die Vuelta am 22. August mit einem 9,6 km langen Einzelzeitfahren durch die Straßen von Monaco.

Von der berühmten Place du Casino führt ein komplett innerstädtischer Kurs bis zum Ziel auf dem Boulevard Albert 1er – exakt dort, wo auch die Ziellinie des Großen Preises von Monaco in der Formel 1 liegt.

Monaco sorgt für Novum

Am folgenden Tag beginnt die erste reguläre Etappe mit einem neutralisierten Start vor dem Fürstenpalast. Danach geht es für das Peloton weiter durch Frankreich und schließlich nach Spanien. Die 81. Spanien-Rundfahrt endet am 13. September.