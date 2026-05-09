Paula Blasi hat als erste Spanierin die Vuelta Femenina gewonnen. Am siebten und letzten Tag der Spanien-Rundfahrt setzte sich die 23-Jährige vom UAE–Team ADQ durch ihren zweiten Platz auf der Königsetappe mit Bergankunft am L’Angliru noch an die Spitze der Gesamtwertung. Sie schlug die bisherige Spitzenreiterin Anna van der Breggen (Niederlande) letztlich um 24 Sekunden.
Dramatisches Vuelta-Finale
Der Tagessieg ging an die Schweizerin Petra Stiasny, die als Solistin das Ziel der 132,9 km langen Etappe erreichte. Der Anstieg des L’Angliru kommt auf seinen 12,1 km auf eine maximale Steigung von 23 Prozent. Die deutschen Fahrerinnen spielten zum Abschluss keine tragende Rolle.
Paris-Roubaix-Siegerin Franziska Koch (Mettmann/FDJ United-Suez), die zu Beginn der Vuelta zwei Tage lang das Rote Trikot der Gesamtführenden getragen hatte, konnte am Samstag die zweimalige Weltmeisterin Lotte Kopecky (Belgien) erwartungsgemäß nicht mehr aus dem Trikot der Punktbesten fahren.
Liane Lippert (Movistar) fuhr lange in einer Spitzengruppe, hatte mit der Entscheidung aber nichts mehr zu tun. Als beste Deutsche erreichte am Samstag Ricarda Bauernfeind vom Team Lidl-Trek als 16. mit 4:16 Minuten Rückstand auf Stiasny das Ziel. Bauernfeind beendete die Rundfahrt auf Rang 15 (+5:19 Minuten), Koch wurde 45. (+26:10).