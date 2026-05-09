Dramatisches Vuelta-Finale

SID 09.05.2026 • 16:38 Uhr In einem dramatischen Finale der Spanien-Rundfahrt spielen die Deutschen Nebenrollen. Paula Blasi ist die erste spanische Siegerin.

Paula Blasi hat als erste Spanierin die Vuelta Femenina gewonnen. Am siebten und letzten Tag der Spanien-Rundfahrt setzte sich die 23-Jährige vom UAE–Team ADQ durch ihren zweiten Platz auf der Königsetappe mit Bergankunft am L’Angliru noch an die Spitze der Gesamtwertung. Sie schlug die bisherige Spitzenreiterin Anna van der Breggen (Niederlande) letztlich um 24 Sekunden.

Der Tagessieg ging an die Schweizerin Petra Stiasny, die als Solistin das Ziel der 132,9 km langen Etappe erreichte. Der Anstieg des L’Angliru kommt auf seinen 12,1 km auf eine maximale Steigung von 23 Prozent. Die deutschen Fahrerinnen spielten zum Abschluss keine tragende Rolle.

Paris-Roubaix-Siegerin Franziska Koch (Mettmann/FDJ United-Suez), die zu Beginn der Vuelta zwei Tage lang das Rote Trikot der Gesamtführenden getragen hatte, konnte am Samstag die zweimalige Weltmeisterin Lotte Kopecky (Belgien) erwartungsgemäß nicht mehr aus dem Trikot der Punktbesten fahren.