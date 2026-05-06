Vuelta: Koch gibt Rotes Trikot an Etappensiegerin Kopecky ab

SID 06.05.2026 • 18:03 Uhr In der Gesamtwertung liegt Koch nun sechs Sekunden hinter der zweimaligen Weltmeisterin.

Die deutsche Radsport-Aufsteigerin Franziska Koch hat das Rote Trikot bei der Spanien-Rundfahrt trotz der nächsten starken Leistung verloren. Die Siegerin von Paris–Roubaix kam auf der vierten Etappe zwar in der Gruppe um Etappensiegerin Lotte Kopecky (Belgien/SD Worx – Protime) auf Platz fünf ins Ziel, musste die Gesamtführung jedoch aufgrund von zehn gewonnenenen Bonifikationssekunden der Belgierin abgeben.

Kopecky gewann die vermeintlich einfachste Etappe der Rundfahrt von Monforte de Lemos nach Antas de Ulla über 115,6 Kilometer im Zielsprint vor ihrer Teamkollegin Anna van der Breggen aus den Niederlanden. Letizia Paternoster (Italien/Liv AlUla Jayco) komplettierte die Top-Drei.

In der Gesamtwertung liegt Koch sechs Sekunden hinter der zweimaligen Weltmeisterin Kopecky. Dritte ist die Siegerin der dritten Etappe, Cédrine Kerbaol vom Team EF Education aus Frankreich, mit zwölf Sekunden Rückstand. Zweitbeste Deutsche in der Gesamtwertung ist Liane Lippert (Movistar/+26 Sekunden) auf Rang acht.

Zu den Topfavoritinnen auf den Gesamtsieg der Spanien-Rundfahrt zählen vor allem die französische Tour-Siegerin Pauline Ferrand-Prévot (Visma-Lease a bike) und die Polin Kasia Niewiadoma vom deutschen Team Canyon//Sram zondacrypto, die bei der Frankreich-Rundfahrt im vorletzten Jahr triumphiert hatte.