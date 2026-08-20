Nach Tod des Bruders: Tarling fährt die Vuelta

Nur acht Tage nach dem Tod seines Bruders Finlay wird der britische Radprofi Joshua Tarling am Samstag bei der Vuelta an den Start gehen. Der 22-Jährige werde die Teilnahme seinem bei der Portugal-Rundfahrt verstorbenen Bruder Finlay widmen, teilten seine Eltern Michael und Dawn mit. Demnach habe Joshua die Entscheidung getroffen, um seinen Bruder zu ehren.
Tod des Bruders: Tarling fährt Vuelta
„Joshua hat sich dazu mit der vollen Unterstützung seiner Familie sowie eines Teams entschlossen, das hinter jeder seiner Entscheidungen stand“, teilten die Eltern mit. Finlay Tarling war am 18. August nach einem Zusammenprall mit einem Fahrzeug verstorben. Der Jungprofi vom NSN Development Team wurde nur 19 Jahre alt.
Tarling fährt nach Tod des Bruders
Joshua Tarling wird nach längerer Überlegung dennoch in Spanien dabei sein, sein Team Netcompany-Ineos gab den Kader erst am Donnerstag bekannt. „Finlay war unglaublich stolz auf seinen großen Bruder. Er klebte förmlich mit der Nase am Fernseher und jubelte laut, wenn Josh antrat. Es ist daher nur richtig, dass Josh diese Liebe und diesen Stolz würdigt, indem er genau das tut, was Fin so sehr geliebt hat, ihn tun zu sehen“, hieß es in der Mitteilung weiter.
Die Vuelta startet am Samstag in Monaco und endet am 13. September nach 21 Etappen und zwei Ruhetagen in Granada. Joshua Tarling ist Europameister im Einzelzeitfahren 2023, Sieger einer Etappe des Giro d’Italia 2025 sowie auf der Bahn Weltmeister im Punktefahren 2025.