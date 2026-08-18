Roglic fährt trotz Sturz zur Vuelta

SID 18.08.2026 • 10:36 Uhr Primoz Roglic geht bei der Vuelta an den Start. Dabei war der Slowene noch vor knapp drei Wochen von einem Auto erfasst worden.

Rekordchampion Primoz Roglic geht trotz einer beeinträchtigten Vorbereitung bei der Vuelta a España an den Start. Der viermalige Gesamtsieger der Spanien-Rundfahrt führt das achtköpfige Aufgebot des deutschen Rad-Rennstalls Red Bull-Bora-hansgrohe an. Ende Juli war der Routinier noch von einem Auto angefahren worden, Roglic hatte dabei einen großen Bluterguss am Oberschenkel erlitten.

„Unser Hauptziel ist es, eine Etappe zu gewinnen – und hoffentlich mehr als eine, wenn sich die Chancen dazu bieten“, sagte der Sportliche Leiter Sven Vanthourenhout: „Unser zweites großes Ziel ist die Gesamtwertung mit Primoz. Wir müssen aber realistisch bleiben, denn seine Vorbereitung verlief nach seinem Sturz ganz anders, als wir ursprünglich erwartet hatten.“

Roglic hatte nach dem Unfall den geplanten Start bei der Clásica San Sebastián absagen müssen „Wir werden die Situation Schritt für Schritt beurteilen“, erklärte Vanthourenhout: „Wir werden ihn dabei unterstützen, das bestmögliche Ergebnis in der Gesamtwertung zu erzielen, müssen aber auch bereit sein, unsere Ziele gegebenenfalls anzupassen.“

Roglic gewann Vuelta zuletzt 2024

Roglic ist gemeinsam mit dem Spanier Roberto Heras Rekordsieger der Landesrundfahrt, zuletzt gewann der Slowene im Jahr 2024. „Sie viermal zu gewinnen, ist schon etwas, das ich mir nie hätte vorstellen können. Deshalb möchte ich mir keinen zusätzlichen Druck machen. Wir werden von Tag zu Tag schauen, als Team alles geben und versuchen, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen“, sagte er.

Neben Roglic setzt das deutsche Red-Bull-Team auf Finn Fisher-Black, Jordi Meeus, Gianni Moscon, Callum Thornley, Luke Tuckwell, Gianni Vermeersch und Frederik Wandahl. Florian Lipowitz hatte bei der Frankreich-Rundfahrt einen Schlüsselbeinbruch erlitten und fehlt. Der Tour-Zweite Remco Evenepoel bereitet sich in Kanada auf die WM vor.