Britisches Toptalent holt Vuelta-Etappensieg

SID 26.08.2026 • 17:36 Uhr Der Brite setzt sich bei der Spanien-Rundfahrt im Sprint durch. Tadej Pogacar hält sich schadlos.

Der britische Radprofi Matthew Brennan hat die fünfte Etappe der Spanien-Rundfahrt gewonnen und damit seinen zweiten Tagessieg gefeiert. Das 21 Jahre alte Toptalent des Teams Visma-Lease a Bike setzte sich am ersten Vuelta-Tag in Spanien auf dem eher leichten Teilstück nach 173,3 km zwischen Falset im Süden Kataloniens und Roquetes vor Jordi Meeus durch. Dritter wurde Vincenzo Albanese.

Nach den Bergriesen der Pyrenäen bot die Etappe lediglich ein welliges Profil, einzige größere Schwierigkeit war der Alto de Pauls, ein Berg der 3. Kategorie rund 25 km vor dem Ziel.

Vuelta: Tadej Pogacar weiter vorne

Spitzenreiter Tadej Pogacar hielt sich einen Tag nach seinem grandiosen Solosieg in Andorra zurück, kam aber sicher im Hauptfeld ins Ziel und verteidigte das Rote Trikot des Gesamtführenden problemlos. Der Slowene (UAE Team Emirates-XRG), der mit seinem ersten Vuelta-Erfolg seine Titelsammlung bei großen Rundfahrten komplettieren will, liegt weiter 3:21 Minuten vor seinem Landsmann Primoz Roglic vom deutschen Team Red Bull-Bora-hansgrohe.