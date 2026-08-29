Vuelta: Pogacar nach Sturz ausgestiegen

SID 29.08.2026 • 17:21 Uhr Tadej Pogacar muss den Traum von seinem ersten Vuelta-Triumph aufgeben. Der Radsport-Dominator stürzt auf der Spanien-Rundfahrt schwer und steigt aus.

Radsport-Superstar Tadej Pogacar ist bei der Spanien-Rundfahrt schwer gestürzt und auf der achten Etappe verletzungsbedingt ausgestiegen!

Der Slowene stürzte rund 30 Kilometer vor dem Ziel auf dem Weg nach Xeraco an der Mittelmeerküste. Im Hauptfeld fahrend zog der 27-Jährige aus dem Nichts nach rechts, rammte einen Kontrahenten und löste damit einen Massensturz aus. Auslöser für sein Manöver soll ein Gegenstand auf dem Asphalt gewesen sein.

Pogacar stand vor Vuelta-Sieg

Der Radsport-Dominator ging dabei über den Lenker und schlug zuerst mit dem Gesicht auf. Dort war sofort eine Platzwunde zu sehen und auch seine linke Schulter war voller Blut. Pogacar ging selbständig in den Krankenwagen und wurde behandelt. Nach kurzer Zeit wurde er dann abtransportiert.