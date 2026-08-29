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Vuelta: Pogacar nach Sturz ausgestiegen

Pogacar schwer gestürzt!

Tadej Pogacar muss den Traum von seinem ersten Vuelta-Triumph aufgeben. Der Radsport-Dominator stürzt auf der Spanien-Rundfahrt schwer und steigt aus.
Tadej Pogačar gewinnt die Tour de France 2026 souverän zum fünften Mal. Während der Slowene in Paris triumphiert, müssen Jonas Vingegaard und Florian Lipowitz ihre Tour nach schweren Stürzen vorzeitig beenden.
SID
Tadej Pogacar muss den Traum von seinem ersten Vuelta-Triumph aufgeben. Der Radsport-Dominator stürzt auf der Spanien-Rundfahrt schwer und steigt aus.

Radsport-Superstar Tadej Pogacar ist bei der Spanien-Rundfahrt schwer gestürzt und auf der achten Etappe verletzungsbedingt ausgestiegen!

Der Slowene stürzte rund 30 Kilometer vor dem Ziel auf dem Weg nach Xeraco an der Mittelmeerküste. Im Hauptfeld fahrend zog der 27-Jährige aus dem Nichts nach rechts, rammte einen Kontrahenten und löste damit einen Massensturz aus. Auslöser für sein Manöver soll ein Gegenstand auf dem Asphalt gewesen sein.

Pogacar stand vor Vuelta-Sieg

Der Radsport-Dominator ging dabei über den Lenker und schlug zuerst mit dem Gesicht auf. Dort war sofort eine Platzwunde zu sehen und auch seine linke Schulter war voller Blut. Pogacar ging selbständig in den Krankenwagen und wurde behandelt. Nach kurzer Zeit wurde er dann abtransportiert.

Der fünfmalige Tour-de-France-Gewinner war mit einem Vorsprung von 3:50 Minuten in die achte Etappe gegangen und lag auf der Jagd nach seinem ersten Triumph bei der Vuelta damit komfortabel in Führung.

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