Vuelta: Rad-Youngster Brennan feiert dritten Sprintsieg

SID 02.09.2026 • 17:36 Uhr Topstar bereitet vor, Jungstar vollendet: Wout Van Aert führt seinen Teamkollegen Matthew Brennan zum erneuten Erfolg.

Der britische Radprofi Matthew Brennan hat die elfte Etappe der Spanien-Rundfahrt gewonnen und seinen bereits dritten Tagessieg bei der laufenden Vuelta gefeiert. Der 21-Jährige vom Team Visma-Lease a Bike setzte sich nach 151,3 Kilometern zwischen Cartagena und Lorca im Sprint vor dem Franzosen Bryan Coquard (Cofidis) und dem Belgier Jordi Meeus aus dem deutschen Team Red Bull-Bora-hansgrohe durch.

Der erst 21 Jahre alte Brennan profitierte von der selbstlosen Vorarbeit seines Teamkollegen Wout Van Aert. Der belgische Topstar zog den Sprint perfekt an und wurde letztlich Fünfter.

Spanier Enric Mas führt Gesamtwertung an

Damit behält Roubaix-Sieger Van Aert das Grüne Trikot des punktbesten Fahrers. Der dänische Ex-Weltmeister Mads Pedersen aus dem deutschen Team Lidl-Trek war wegen einer Erkrankung am Mittwoch nicht mehr zur Etappe angetreten. Damit ist ein starker Konkurrent Van Aerts und Brennans aus dem Rennen.

Die Sprinterteams hatten das sehr schnelle Rennen weitgehend unter Kontrolle, am einzigen kategorisierten Anstieg rund 30 km vor dem Ziel (Alto de Aledo, 3. Kategorie) konnte sich niemand absetzen.

An der Spitze der Gesamtwertung änderte sich nichts. Der Spanier Enric Mas, der das Rote Trikot vom verletzt ausgeschiedenen Topfavoriten Tadej Pogacar übernommen hatte, führt weiter mit 1:18 Minuten Vorsprung auf den slowenischen Vuelta-Rekordchampion Primoz Roglic (Red Bull-bora-hansgrohe).