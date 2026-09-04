Vuelta: Van Aert triumphiert als Ausreißer

SID 04.09.2026 • 17:31 Uhr Der Belgier Wout van Aert zeigt seine ganze Klasse. Für sein Team ist es bereits der vierte Tagessieg bei der diesjährigen Vuelta.

Der belgische Radstar Wout van Aert hat die 13. Etappe der Spanien-Rundfahrt gewonnen. Nach anspruchsvollen 192,8 km zwischen Almunécar und Loja nördlich von Málaga setzte sich der 31-Jährige vom Team Visma-Lease a Bike im Zielsprint vor dem Franzosen Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) durch und feierte seinen ersten Tagessieg bei der diesjährigen Vuelta. Dritter wurde van Aerts Teamkollege Matthew Brennan, der in diesem Jahr schon drei Etappen gewinnen konnte.

Nach einer Bergwertung der 1. und zwei der 2. Kategorie setzte van Aert aus einer Fluchtgruppe heraus knapp vier Kilometer vor dem Ziel eine Attacke, der nur Paret-Peintre folgen konnte. Der explosive Paris-Roubaix-Sieger, der die Tour de France verletzungsbedingt verpasst hatte, gab sich im Zielsprint dann keine Blöße und gewann zum insgesamt vierten Mal eine Etappe bei der Spanien-Rundfahrt.

Vuelta: Spanier Mas weiter vorne

In der Gesamtwertung führt weiter der Spanier Enric Mas (Movistar), der das Rote Trikot des Gesamtführenden nach dem bösen Sturz-Aus von Topfavorit Tadej Pogacar übernommen hatte, mit 1:45 Minuten vor Vuelta-Rekordsieger Primoz Roglic (Slowenien/Red Bull-Bora-hansgrohe). Dritter ist der Österreicher Felix Gall (Decathlon-CMA CGM/+2:06).