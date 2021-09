CHIO Aachen: Deutsche Dressur-Equipe gewinnt Grand Prix

Der Grand Prix ist die erste von drei Teilprüfungen des Nationenpreises, zu dem außerdem noch der Grand Prix Special am Samstag und die Grand Prix Kür am Sonntag zählen. Nachdem alle vier Teamreiter im Grand Prix am Start waren, sind nur noch jeweils zwei im Special und in der Kür dabei. Jessica von Bredow-Werndl und Carina Scholz reiten den Special, Frederic Wandres und Isabell Werth die Kür.