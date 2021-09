Reiten: Daniel Deußer und Isabell Werth siegen beim CHIO in Aachen

„Jetzt ist es tatsächlich wahr“, sagte Deußer im ZDF: „Ich bin noch bisschen sprachlos.“ Der unbedingte Wille sei da gewesen, das Pferd in einer Superform, aber „wenn man als Erster ins Stechen geht, weiß man nie so recht, was man machen muss“. Am Ende habe er auch das nötige Quäntchen Glück gehabt: „Es war aber schon noch eine lange Zeit zu warten, bis alle durch waren.“