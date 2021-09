Vielseitigkeit: Andreas Dibowski und Christoph Wahler sorgen für guten EM-Start

In der Teamwertung liegt die deutsche Equipe beim letzten großen Championat in der 20-jährigen Amtszeit von Bundestrainer Hans Melzer nach der Hälfte aller Starter in der Dressur auf Platz drei. Teamreiterin Anna Siemer (Salzhausen) auf Butts Avondale fiel am Donnerstag mit 31,5 Punkten zurück.