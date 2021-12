Reiten: Tebbel verliert sein Spitzenpferd

Als Zweijährigen hatte die Hengststation Tebbel in Emsbüren den Dunkelfuchs 2011 in ihre Obhut genommen. Mit Don Diarado gehörte Maurice Tebbel zum WM-Team, das 2018 in Tryon Mannschaftsbronze gewann, auch bei Olympia in Tokio stand er mit dem Hengst im Aufgebot von Bundestrainer Otto Becker.