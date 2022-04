Reiten: Will verliert sein Spitzenpferd C-Vier

Springreiter David Will, mit der deutschen Equipe Zweiter bei der EM 2021 in Riesenbeck, muss sich nach einem neuen Beritt umsehen. Der 14-jährige Holsteiner Wallach C-Vier, mit dem Will in den vergangenen 18 Monaten beachtliche Erfolge feierte, ist von seinen bisherigen Besitzern weiterverkauft worden. Über den neuen Eigentümer gibt es noch keine Angaben.