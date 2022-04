Von Bredow-Werndl gewinnt Dressur-Weltcup - Abschied von Weihegold

Nach Gold in Tokio und drei EM-Titeln in Hagen hat Dressur-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl auch den Weltcup gewonnen. Auf der 15-jährigen Trakehnerstute Dalera setzte sich die 36-Jährige von Gut Aubenhausen in der Kür mit 90,836 Prozentpunkten gegen die EM-Dritte Catherine Dufour (Dänemark/86,164) mit Vamos Amigos und Rekord-Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg/85,921) mit Weihegold durch. Für "JBW" war es das vorerst letzte große Championat, sie verabschiedet sich in die Babypause.