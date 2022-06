Deutsche Dressur-Equipe im Nationenpreis vorläufig Zweite

Isabell Werth und Quantaz nur Fünfte, Frederic Wandres mit Duke of Britain auf Platz zwei bester Deutscher und eine überragende Cathrine Dufour mit Vamos Amigos als souveräne Tagessiegerin: Die deutsche Dressur-Equipe liegt beim CHIO in Aachen nach dem Grand Prix in der Nationenwertung vorläufig auf Platz zwei hinter Dänemark. Die Entscheidung in dem Wettbewerb, den Deutschland seit 2010 nicht mehr verloren hat, fällt im Grand Prix Special am Samstag.