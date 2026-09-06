Großer Preis von Baden: Brite feiert "größten Triumph"

Der Brite Jack Mitchell hat den renommierten Großen Preis von Baden gewonnen.
Brite gewinnt Großen Preis von Baden
Der routinierte Jockey und Saddadd haben vor rund 18.000 Zuschauern auf der Galopprennbahn in Iffezheim auf den letzten Metern den längsten Atem.
Sieg für Jack Mitchell
© picture alliance / galoppfoto/SID/Sabine Brose
Der routinierte Jockey und der im englischen Newmarket trainierte Saddadd hatten vor rund 18.000 Zuschauern auf der Galopprennbahn in Iffezheim auf den letzten Metern den längsten Atem.
Mitchell: „Der größte Triumph meiner Karriere“
„Seit 13 Jahren komme ich immer wieder nach Deutschland. Das ist der größte Triumph meiner Karriere“, sagte Mitchell und durfte sich über seinen Anteil an der 165.000 Euro Siegprämie freuen.
In Ziel lag der Franzose Clement Lecoeuvre auf Parachutiste eine halbe Länge zurück. Insgesamt war der seit 1858 gelaufene Große Preis von Baden mit 300.000 Euro dotiert und ist damit nach Derby und Diana das drittwertvollste Galopprennen in Deutschland.