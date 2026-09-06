Großer Preis von Baden: Brite feiert "größten Triumph"

SID 06.09.2026 • 18:10 Uhr Der routinierte Jockey und Saddadd haben vor rund 18.000 Zuschauern auf der Galopprennbahn in Iffezheim auf den letzten Metern den längsten Atem.

Der Brite Jack Mitchell hat den renommierten Großen Preis von Baden gewonnen.

Der routinierte Jockey und der im englischen Newmarket trainierte Saddadd hatten vor rund 18.000 Zuschauern auf der Galopprennbahn in Iffezheim auf den letzten Metern den längsten Atem.

Mitchell: „Der größte Triumph meiner Karriere“

„Seit 13 Jahren komme ich immer wieder nach Deutschland. Das ist der größte Triumph meiner Karriere“, sagte Mitchell und durfte sich über seinen Anteil an der 165.000 Euro Siegprämie freuen.