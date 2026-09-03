Springreit-Hammer: Richard Vogel neue Nr.1 der Weltrangliste

SID 03.09.2026 • 11:37 Uhr Der 29 Jahre alte Team-Weltmeister Richard Vogel der sechste Deutsche an der Spitze der Weltrangliste.

Springreiter Richard Vogel ist erstmals in seiner Karriere Nummer eins der Weltrangliste.

Der 29 Jahre alte Europameister zog durch seinen WM-Erfolg mit der deutschen Mannschaft in Aachen und seinen Sieg beim Grand Prix in Brüssel in den „Longines Rankings“ am bislang führenden US-Amerikaner Kent Farrington vorbei. Farrington hatte bei der WM gefehlt.

Vogel erobert Weltranglisten-Spitze

„Die Nummer eins der Welt zu sein, fühlt sich surreal an. Das ist eine große Leistung. Und es macht mich unglaublich stolz auf das, was wir als Team erreichen konnten“, sagte Vogel: „Als einzelner Reiter bin ich sicherlich weit davon entfernt, der beste der Welt zu sein. Aber dieser Titel ist ein ziemlich guter Hinweis darauf, dass ich das allerbeste Team um mich herum habe.“