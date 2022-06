Dressur-DM in Balve: Schneider und Showtime gewinnen Grand Prix Special

Isabell Werth, die nach dem Rückzug ihrer langjährigen Toppferde Bella Rose und Weihegold zunächst auf den zwölfjährigen Quantaz als neue Nummer eins im Stall setzt, hatte bereits in der Qualifikation am Freitag das Nachsehen gegenüber Schneider gehabt. Einige Wackler in den Wechseln und den Traversalen kosteten sie am Samstag den zweiten Platz.