Dressur-Kür in Balve: 17. DM-Titel für Werth

Mit Quantaz plant Isabell Werth auch den Start bei der WM im August in Herning. Dort geht die deutsche Equipe angesichts der Schwangerschaftspause von Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl erstmals seit Jahren nicht als Topfavorit in die Mannschaftswertung. Neben Werth und Schneider brachte sich in Balve vor allem Wandres für einen Platz in der WM-Equipe ins Gespräch.