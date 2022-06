Reitsport: Olympiasiegerin Julia Krajewski startet beim CHIO in Aachen

In der Dressur starten im Nationenpreis die siebenmalige Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg) mit Quantaz, Benjamin Werndl (Aubenhausen) mit Famoso, Frederic Wandres (Hagen a.T.W.) mit Duke of Britain und Ingrid Klimke mit Franziskus. Die zweimalige Mannschafts-Olympiasiegerin Dorothee Schneider (Framersheim) schont ihr Spitzenpferd Showtime für die WM im August in Herning und startet in Aachen mit Faustus in der sogenannten Kleinen Tour.