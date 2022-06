Rückschlag für Dressur-Equipe: Ohne Schneider und Showtime

Durch den Ausfall von Schneider und Showtime und die Babypause von Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl rückt Gastgeber Dänemark in Herning endgültig in die Rolle des großen Goldfavoriten. Dänemarks Topstar Cathrine Dufour, im vergangenen Jahr EM-Zweite in der Grand Prix Kür, hat auch beim Großen Preis in Aachen am Sonntag gute Siegchancen.