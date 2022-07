Derbysieger Sammarco gewinnt auch in München

Der dreijährige Hengst Sammarco hat vier Wochen nach seinem Triumph im Deutschen Derby auch den Großen Dallmayr-Preis auf der Galopprennbahn in München gewonnen. Der von Peter Schiergen in Köln trainierte Sammarco verwies mit Rene Piechulek im Sattel nach 2000 m Amazing Grace unter Jockey Andrasch Starke auf Platz zwei. Dritte in der mit 155.000 dotierten Gruppe-I-Prüfung wurde die französische Favoritin Ebaiyra mit Christophe Soumillon.