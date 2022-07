Dressurpreis von Aachen: Wandres Zweiter hinter Dufour

Der zweimalige deutsche Vizemeister Frederic Wandres, Bereiter auf dem Hof Kasselmann in Hagen am Teutoburger Wald, hat beim Großen Dressurpreis von Aachen Platz zwei hinter der großen WM-Favoritin Cathrine Dufour (Dänemark) belegt. Auf dem 15-jährigen Wallach Duke of Britain hatte Wandres mehr als fünf Punkte Rückstand auf Dufour und Vamos Amigos. Dritter wurde deren Landsmann Daniel Bachmann-Andersen mit Marshall-Bell.