Reit-WM: Wandres und Werndl mit Duke of Britain und Famoso

Die Dressur-Wettbewerbe beginnen am Samstag (6. August) mit dem ersten Teil des Grand Prix, der Mannschafts-Titel wird am Sonntag (7. August) im zweiten Teil vergeben. Am Montag (8. August) und am Mittwoch (10. August) werden die Einzel-Weltmeister im Grand Prix Special und in der Kür ermittelt.