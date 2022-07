Reiten: Werth trauert um Satchmo

Und es hat sie einen sicher geglaubten Olympiasieg gekostet. 2008 bei den Reiterspielen in Hongkong führte Werth vor der entscheidenden Kür hauchdünn vor ihrer niederländischen Dauerrivalin Anky van Grunsven. Satchmo absolvierte den ersten Teil des Programms in wahrer Weltklasse - und verweigerte dann die Piaffe-Pirouette, indem er beschloss, rückwärts zu gehen. Gold ging zum dritten Mal in Folge an van Grunsven mit dem nicht minder genialen Salinero.