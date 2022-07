Vielseitigkeit: Jung führt in Aachen nach der Dressur

Michael Jung hat beim CHIO in Aachen zum Auftakt der Vielseitigkeit die Führung übernommen. In der ersten Teildisziplin Dressur kontrollierten der dreimalige Olympiasieger und sein 14-jähriger Wallach Chipmunk die Konkurrenz mit hervorragenden 22,20 Punkten. William Coleman (USA), im vergangenen Jahr Gesamtsieger in Aachen, hat mit Chin Tonic bereits einen deutlichen Rückstand auf Jung.