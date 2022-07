Pferdesport: Ward gewinnt zweites Topspringen in Aachen

So gut wie gesetzt ist Europameister Andre Thieme (Plau am See) mit seiner Stute Chakaria. „Ich bin gesegnet mit diesem ganz besonderen Pferd“, sagte Thieme am Freitag. Mit dem Sieg im Nationenpreis sei für ihn ein ewiger Traum in Erfüllung gegangen: „Jetzt ist es mir fast schon egal, wie die Nummer am Sonntag läuft.“