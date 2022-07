Weltreiterspiele: Werth führt Dressur-Equipe in Herning an

In derselben Besetzung hatte Deutschland beim CHIO in Aachen den zweiten Platz hinter der dänischen Equipe um die große WM-Favoritin Cathrine Dufour belegt. In der Soers war Werth als Schlussreiterin auf Siegkurs gewesen, ehe sie wegen Blut am Maul von Quantaz abgeklingelt und disqualifiziert wurde.