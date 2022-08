Grand Prix Special: Werth letzte Starterin

Titelverteidigerin Isabell Werth (Rheinberg) mit Quantaz ist im Grand Prix Special, der ersten Einzel-Entscheidung bei der Dressur-WM in Herning, am Montag um 19.40 Uhr die letzte Starterin im 30-köpfigen Teilnehmerfeld. Zuvor gehen aus deutscher Sicht Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus (17.00), Benjamin Werndl (Aubenhausen) mit Famoso (17.50) und Frederic Wandres (Hagen a.T.W.) mit Duke of Britain (18.30) auf das Viereck.