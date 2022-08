Reiten: Vielseitigkeits-WM ohne Klimke

Ingrid Klimke fehlte in Haras du Pin aufgrund ihres Einsatzes in der deutschen Dressur-Equipe bei der WM in Herning. Ohnehin stand hinter ihrem WM-Start in Italien seit Wochen ein Fragezeichen, da sie nach dem verletzungsbedingten Karriereende ihres Paradepferdes Hale Bob über keinen geeigneten Nachfolger verfügt. Ihre erst zehnjährige Stute Siena Just Do It zeigte zuletzt beim CHIO in Aachen Nerven, ein großes Championat käme für das Pferd möglicherweise zu früh.