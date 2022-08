Springreiter Nieberg enttäuscht über verpasste WM

Die deutsche WM-Equipe in Herning bilden Europameister Andre Thieme (Plau am See) mit Chakaria, der dreimalige Weltcupsieger Marcus Ehning (Borken) mit Stargold, Christian Ahlmann (Marl) mit Dominator und Jana Wargers (Hamburg) mit Limbridge. Das Reservepaar sind Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) und Messi. Ebenfalls nicht dabei ist unter anderem Olympiastarter Daniel Deußer (Wiesbaden) mit Killer Queen, Vierter im Großen Preis von Aachen.