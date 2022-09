Vielseitigkeits-WM: Schwacher Start der deutschen Reiter

"Ja, Mist", sagte Wahler, nachdem sich sein Schimmel in der Trabtour offenbar erschrocken hatte und am Ende nur mit mäßigen 32,8 Punkten aus dem Viereck gekommen war: "Er war so super entspannt und hat viel mehr drauf, es tut mir auch leid, dass ich mit meinen Hilfen nicht zu ihm durchgedrungen bin."