Reiten: Trauer um Breido Graf zu Rantzau

Als Reiter belegte Breido Graf zu Rantzau unter anderem 1985 den fünften Platz im Deutschen Springderby in Hamburg Klein-Flottbek. 1986 folgte eine Goldmedaille bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften im Springen, zudem gelangen ihm zahlreiche Erfolge in internationalen Springen. Der diplomierte Betriebswirt erkrankte 2020 so schwer, dass er sich 2021 nicht mehr zur Wiederwahl als FN-Präsident stellte.