Dressur: Werth Dritte in Hertogenbosch - Sieg für Britin Fry

Auf dem Weg zum 24. Weltcupfinale ihrer Karriere hat Isabell Werth (Rheinberg) beim Turnier in ‚s-Hertogenbosch Platz drei in der Kür belegt. Mit dem in der Galopptour etwas unruhigen Emilio musste die siebenmalige Olympiasiegerin dem britischen Weltmeisterpaar Lottie Fry und Glamourdale sowie der niederländischen Lokalmatadorin Dinja van Liere mit Hermes den Vortritt lassen. Vierter wurde Benjamin Werndl (Aubenhausen) mit Famoso.