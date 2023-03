Jockey in Not: Pferd beißt Finger ab

Eigentlich war Pablo Morales bereit, jeden Moment loszulegen. Der Jockey saß schon in der Startbox im Sattel, da passierte es. Versehentlich biss das Pferd von nebenan den kleinen Finger seiner rechten Hand fast komplett ab, von der Anlage Tampa Bay Downs ging es sogleich mit dem Krankenwagen in die Klinik.

"Ich wusste nicht, was geschehen ist, weil ich nur einen Schlag gespürt habe und dann mein Finger runterhing", schrieb der 34-Jährige bei Twitter. "Ich dachte: Oh Gott, das ist schlimm." Erst bei einem Videostudium sei herausgekommen, was Azulene gemacht hatte.