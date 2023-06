CHIO: Deutschland Fünfter im Nationenpreis

Die deutschen Springreiter haben beim CHIO in Aachen den Titel im renommierten Nationenpreis nicht erfolgreich verteidigen können. Die Mannschaft von Bundestrainer Otto Becker musste sich im Flutlichtspringen in den je zwei Umläufen der vier nominierten Reiter mit Rang fünf begnügen, der Sieg ging erstmals seit 2002 an die Schweiz um Weltklassespringer Martin Fuchs vor Großbritannien und Belgien.