CHIO: Jung startet als Zweiter ins Gelände

Der dreimalige Olympiasieger Michael Jung geht in der Vielseitigkeit beim CHIO Aachen als zweitplatzierter Reiter in die Geländeprüfung am Samstag. Der 40-Jährige liegt nach den Teilprüfungen Dressur und Springen in der Soers nur hauchdünn hinter dem Briten Tom McEwen. Titelverteidigerin Sandra Auffarth belegt vorerst Platz elf, in der Nationenwertung ist Deutschland hinter Großbritannien Zweiter.