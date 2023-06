CHIO: Vielseitigkeit ohne Olympiasiegerin Krajewski

Vielseitigkeits-Olympiasiegerin Julia Krajewski wird nicht beim CHIO in Aachen (23. Juni bis 2. Juli) starten.

Die 34 Jahre alte Warendorferin, die am vergangenen Wochenende in Luhmühlen mit Nachwuchspferd Ero DM-Gold gewonnen hatte, steht nicht im deutschen Aufgebot für das Weltfest des Pferdesports in der Soers.