Vielseitigkeits-DM: Olympiasiegerin greift nach DM-Titel

Mit ihrem Goldpferd von Tokio, Amande de B' Neville, ist Krajewski in diesem Jahr nicht in Luhmühlen am Start. Stattdessen geht sie am Freitag noch mit Nickel aufs Dressur-Viereck, die zweimalige Mannschafts-Olympiasiegerin Ingrid Klimke (Münster) greift dann mit Siena Just Do It ebenfalls ins Geschehen ein. Der dreimalige Olympiasieger und Titelverteidiger Michael Jung (Horb) verzichtete auf eine Teilnahme.