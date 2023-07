CHIO Aachen: Vogel und Wargers auch im Allianz-Preis vorne

Erneuter Doppelsieg, nur die Rollen wurden getauscht: Richard Vogel (Mannheim) und Jana Wargers (Emsdetten) haben im Allianz-Preis des CHIO in Aachen erneut die ersten beiden Plätze belegt und sich vor dem Großen Preis von Aachen am Sonntag (14.00 Uhr) in guter Form präsentiert.