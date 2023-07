CHIO: Beerbaum erklärt Karriere-Ende

Der viermalige Reit-Olympiasieger Ludger Beerbaum (Riesenbeck) hat zum Abschluss des CHIO in Aachen überraschend seine Karriere beendet. Der 59-Jährige teilte seine Entscheidung am Sonntag mit.

Beerbaum war erst im Frühjahr durch eine schwere Verletzung zurückgeworfen worden, ein Oberschenkelbruch bremste ihn monatelang aus. Bei seinem Heimturnier in Riesenbeck Anfang Juni gab er sein Comeback, auch in Aachen war er nun noch einmal am Start.