CHIO: Deutsche Dressurmannschaft wieder die Nummer eins

Die deutsche Dressurmannschaft hat beim CHIO in Aachen nach einem Ausrutscher im vergangenen Jahr wieder die Spitze der Nationen eingenommen. Angeführt von Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) setzte sich die deutsche Equipe nach dem Grand Prix Special in der Länderwertung vor Titelverteidiger Dänemark und Großbritannien durch.

Es ist der insgesamt 40. Titel im Dressur-Nationenpreis in der Soers. Für die qualifizierten Reiterpaare geht es am Sonntag (10.00 Uhr) in der Kür noch um den Sieg im Großen Preis von Aachen. Titelverteidigerin ist die Dänin Cathrine Dufour.