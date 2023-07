CHIO: Jung verpasst dritten Triumph dramatisch

Kein Rekord für den deutschen Vielseitigkeits-König: Der dreimalige Olympiasieger Michael Jung hat knapp seinen dritten Sieg in der Vielseitigkeit beim CHIO in Aachen verpasst. Der 40-Jährige legte am Samstag mit seinem 15-jährigen Wallach Chipmunk einen fehlerfreien Geländeritt hin, nur eine Sekunde war er letztlich zu langsam.